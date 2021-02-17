«تريندز» يوقّع مذكرة تفاهم مع «مركز الشباب العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تفاهم مع «مركز الشباب العربي» لتعزيز التعاون البحثي والعلمي.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في إعداد البحوث والدراسات، خاصة في القضايا المتعلقة بالشباب، إلى جانب التعاون في إجراء المسوحات الميدانية واستطلاعات الرأي العام التي تستهدف التعرف على أولويات الشباب العربي. كما تتضمن المذكرة تعاون «تريندز» و«مركز الشباب العربي» في تطوير وتصميم البرامج التدريبية، التي تسهم في تأهيل الشباب والارتقاء بقدراتهم البحثية والعلمية والمعرفية.

ويأتي توقيع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» لهذه المذكرة في إطار حرصه على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يخدم القضايا التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وضمن خطته السنوية لعام 2021، التي تستهدف إنشاء شبكة علاقات واسعة وبناء شراكات استراتيجية وثيقة مع أهم مراكز البحوث والدراسات ومراكز دعم القرار العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وكان «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» قد وقّع منذ بداية عام 2021 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع العديد من المراكز البحثية في الداخل والخارج، كان أبرزها اتفاقية تعاون مع «أكاديمية ربدان» في الموضوعات البحثية والعلمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في القضايا السياسية والأمنية والدفاعية.

كما أبرم المركز مذكرة تعاون مع المجلس الروسي للشؤون الدولية، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية والإصدارات والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات المتاحة لكل منهما، وإقامة المشروعات البحثية وتنظيم الفعاليات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.