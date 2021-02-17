تحديث «الأداء الوظيفي» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة تحديث نظام إدارة الأداء الوظيفي وتحديث إطار الكفاءات السلوكية العامة لعام 2021م لحكومة رأس الخيمة.

تضمنت الأنظمة الإطار العام والأسس والموجهات والآليات لتخطيط ومتابعة وتقييم أداء موظفي الجهات الحكومية، وتطوير كفاءاتهم وفعاليتهم، على النحو الذي يساهم في تحقيق الإستراتيجيات الحكومية.

بالإضافة إلى العمل على تقدير الإنجازات، وتعزيز الاندماج الوظيفي والموضوعية والشفافية في تحديد توقعات العمل ومخرجاته وإتاحة الفرصة للعاملين، للتعرف إلى نقاط القوة والتحسين، ووضع خطط التطوير والتقدم الوظيفي.

ويتم تطبيق الكفاءات السلوكية العامة على جميع الموظفين ممن لا يشغلون مناصب إشرافية أو قيادية، كما تتماشى الكفاءات مع التوجهات العامة للأداء على أفضل الممارسات، ومن ضمنها التميز في التنفيذ والنتائج والتواصل الفعال والإبداع والابتكار والتركيز على المتعاملين، والعمل بروح الفريق والتعاون والوعي التنظيمي والأخلاقي.