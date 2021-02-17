«الجندي» تحتفي بـ«مسبار الأمل»

أبوظبي (وام)‏

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً، بمناسبة وصول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مدار كوكب المريخ، بعد رحلة استمرت سبعة أشهر، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلومتر.

وسلطت المجلة في الملحق الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية الضوء على هذا الإنجاز الذي أصبحت الإمارات من خلاله أول دولة عربية تصل إلى المريخ، والخامسة عالمياً التي تحقق هذا الإنجاز، والثالثة التي تصل إلى المريخ من أول مرة. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي احتفالاً يليق باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، وملخصاً لقصة الإمارات الملهمة كدولة جعلت ثقافة اللامستحيل فكراً ونهج عمل وترجمة حية على الأرض.