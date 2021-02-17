«نمر» تطلق الجيل الثاني من آليات «عجبان» و«حفيت» المدرعة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «نمر»، الشركة الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة الخفيفة والمتوسطة، للكشف عن الجيل الثاني من آليات «عجبان 4x4» و«حفيت 6x6»، خلال الدورة القادمة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» التي من المقرر انعقادها، خلال الفترة ما بين 21 و25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتسعى الشركة، من خلال إطلاق هذه الآليات، لتحقيق تطور في التميز التقني والأداء الديناميكي والتصميم الهيكلي النموذجي.

تتميز الآليات الجديدة بمواصفات متقدمة في تخفيف أثر الانفجارات والحماية من القذائف البالستية، وتوفر مستويات عالية من الحماية في أقسى البيئات. وبفضل تصميمها وهندستها الرامية إلى تلبية أكثر متطلبات المهام صعوبة.