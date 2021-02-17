«ساب» تكشف عن أول مُنتجاتها بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تكشف «ساب» السويدية عن أول منتج قامت بتطويره في الإمارات العربية المتحدة في «آيدكس 2021». المنتج الجديد هو عبارة عن كاميرا متينة تعمل بالأشعة تحت الحمراء تحت اسم (RCAM-IR)، وتتميز الكاميرا بتصميم متين وقوي يتناسب مع البيئات الصعبة والوعرة. تمثل الكاميرا باكورة المنتجات العديدة التي تنوي الشركة تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف «ساب» من خلال تطوير تلك المنتجات إلى تزويد الدولة والمصنعين في المنطقة بحلول إلكترونية متقدمة وموثوقة. تتيح كاميرا (RCAM-IR) خيارات متنوعة من مجالات الرؤية، مما يجعلها مناسبة لنظام تحسين رؤية السائق (DVE) وأنظمة الوعي الظرفي المحلي (LSAS).