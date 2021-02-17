«توازن» يعرض رؤيته حول الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار الدفاعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» مشاركته في فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2021 المصاحب لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس».

ويشارك طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، في أعمال الجلسة الثالثة، التي ستتناول سبل تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية، في ظل التغيرات المتسارعة وتنامي مرونة صناعة الدفاع.

وقال مطر الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في «توازن»: إن هذا المؤتمر يمثل ثمرة تعاون بناء بين مختلف الجهات والقطاعات لبناء قاعدة صناعية تكنولوجية قادرة على استيعاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة والبناء عليها وتطويرها، بما يخدم القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة.