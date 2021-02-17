«اعتماد القابضة» تعرض طائرات من دون طيار في «آيدكس 2021»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة اعتماد القابضة الإماراتية - المتخصصة في الصناعات الأمنية والدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة - مشاركتها في فعاليات معرض «آيدكس 2021» الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.‏‭

وذكر خالد آل علي رئيس مجلس إدارة شركة اعتماد القابضة، أن الشركة حريصة على المشاركة في دورات معرض «آيدكس»، الذي يعتبر منصة مهمة لاستعراض منتجات الشركة في المجال الأمني والدفاعي، موضحاً أن «اعتماد القابضة» تمكنت من تطوير وابتكار عددٍ من المنتجات الإماراتية المتخصصة التي عززت من ريادة الإمارات في القطاع الدفاعي.

وقال آل علي بمناسبة المشاركة في فعاليات المعرض: «نعتز بمشاركة شركة اعتماد القابضة في فعاليات معرض (آيدكس 2021) الذي يقام في ظروف استثنائية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، حيث حرصنا على استعراض أحدث المنتجات والصناعات التي ابتكرتها وطورتها شركة اعتماد القابضة، والتي تشكل إضافة نوعية إلى القطاع الدفاعي والأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نتعاون مع العديد من الجهات ذات الاختصاص لتوفير أفضل الخدمات والأجهزة والمعدات التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية».

وأضاف آل علي: «نعرض خلال مشاركتنا في المعرض مجموعة من الصناعات النوعية التي نفخر بإنتاجها وتصنيعها، مثل طائرات من دون طيار التي تستخدم لأغراض التدريب والمراقبة أو الأهداف، أجهزة الرادار، كاميرات المراقبة المتطورة للمنشآت الحيوية والحدود والمدن، أجهزة الحماية السيبرانية والإلكترونية، أجهزة الاتصال المشفرة، حيث يجري تصنيعها بإشراف كوادرنا الإماراتية المواطنة، ونفخر بتصنيعها بالدولة بنسبة 100%». وأكد آل علي أن تواجد شركة اعتماد القابضة في معرض «آيدكس 2021» دليل على التقدم والتطور الذي تشهده الشركات الوطنية الإماراتية العاملة في المجال الأمني والدفاعي، معرباً عن اعتزازه بالتطور والتقدم الذي بلغته الصناعات الإماراتية في هذا المجال، والتي أصبحت تنافس نظيراتها العالمية وتتفوق عليها.