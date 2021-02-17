إقبال لافت على اللقاح في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أثنى أهالي رأس الخيمة على جهود الحكومة للمساهمة بأقصى حد للقضاء على جائحة كورونا، مشيرين إلى الإقبال الكبير من مختلف فئات المجتمع على تلقي اللقاح، وأكدوا أن الانتصار على الجائحة يستلزم التعاون والتكاتف من كل أفراد المجتمع والمؤسسات لتخطي المحنة.

من جانبها، قالت «الثمانينية» موزة حسن الشميلي إنها تلقت كغيرها من المواطنات اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وتشكر القيادة الرشيدة على دعمها وحرصها الدائم على صحة المواطنين والمقيمين دون استثناء، داعيه الله أن يمن على دولة الإمارات قيادة وشعباً الأمن والأمان والصحة والعافية.

وقال المواطن حمود علي السلحدي: إن الدولة قدمت وما زالت تقدم مختلف الخدمات الطبية العالية الجودة لكل من يقطن أرض الإمارات، متمنياً من الجميع اقتناص الفرصة وأخذ اللقاح الذي يعتبر بريق أمل جديداً نحو التخلص والقضاء على الجائحة. وأكدت مراكز الرعاية الأولية والصحية في منطقة رأس الخيمة الطبية أهمية الحصول على اللقاح ورفع معدلات التغطية باللقاحات لتصبح 100% لكل من ينطبق عليهم معايير اللقاح من مختلف أفراد المجتمع.