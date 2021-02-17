«مجتمعية شرطة رأس الخيمة» توعي كبار المواطنين بـ«كورونا»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كثفت الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة دورها المجتمعي منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، عبر نشر وتثقيف شرائح المجتمع بالإجراءات الاحترازية، ومنهم كبار المواطنين، للوقاية من المرض.

وقالت الشرطة المجتمعية: إن عدد الزيارات التي نفذتها خلال العام الماضي 2020 لشرائح المجتمع كافة بلغت نحو 365 زيارة، وبلغ عدد الزيارات الموجهة إلى الجاليات المختلفة المتواجدة في الإمارة 32 زيارة.

وقال العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير الإدارة لـ«الاتحاد»: إن تلك الزيارات تستهدف كافة شرائح المجتمع، منهم كبار المواطنين، في مجالسهم الاجتماعية العامة ميدانياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ولفت إلى أن تلك الزيارات ترتكز على التعريف بمفهوم الشرطة المجتمعية ودورها ومهامها المختلفة، بالإضافة إلى توعيتهم بكافة الظواهر السلبية، والالتزام بالتعليمات الصادرة حول اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بمخاطره وكيفية تجنب العدوى، فضلاً عن الاستماع إلى احتياجاتهم والتطرق إلى مشاكلهم ومقترحاتهم.

وذكر أن فريق الشرطة المجتمعية قام خلال العام الماضي بتنفيذ 365 زيارة ميدانية إلى كافة شرائح المجتمع، منها الموجهة إلى مجالس كبار المواطنين، بهدف الالتقاء بهم للاطلاع على احتياجاتهم والتعرف على مقترحاتهم وآرائهم، والتباحث حول مشاكلهم والعمل على حلها بالسرعة الممكنة، باعتبارهم فئة مهمة في المجتمع وممن قاموا بتأسيسه.

وأشار إلى أن الشرطة المجتمعية تواصل تنفيذ تلك الزيارات والعمل على نشر التوعية بين كافة شرائح المجتمع والتعرف على احتياجاتهم، ومنها الجنسيات المتنوعة التي تقطن على أرض الدولة، لتعزيز التواصل الفعال بين الشرطة وأفراد المجتمع.