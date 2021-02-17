7 عيادات لشرطة دبي توفر لقاح كورونا

دبي (الاتحاد)

توفر 7 مراكز وعيادات لشرطة دبي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 إلى موظفي القوة وذويهم بسهولة ويسر في أماكن عملهم، وعبر النزول الميداني لها. وتواصل الطواقم الطبية العاملة في مركز شرطة دبي الصحي جهودها لتقديم جرعات اللقاح إلى الموظفين وذويهم وكبار المواطنين والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد المقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير مركز شرطة دبي الصحي، أن الطواقم الطبية في المركز والبالغ عددها 159، ساهمت في مساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتعزيز المناعة المكتسبة من خلال تقديم اللقاح عبر 7 مراكز وعيادات على مستوى القوة، وعبر زيارة كبار المواطنين في أماكن سكنهم، إلى جانب تقديم التطعيم إلى الموظفين في المراكز الشرطية من خلال النزول الميداني لها.