تفاهم بين «التغير المناخي» و«البحرية» الإندونيسية

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة لأشجار القرم «المانغروف» والحفاظ عليها.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي لوهوت باندجايتان وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، وتشمل مجالات التعاون التوسع في زراعة أشجار القرم «المانغروف»، وتطبيق نظم إدارة مستدامة لها لحمايتها والحفاظ عليها بما يدعم استدامة البيئة البحرية، وبموجب مذكرة التفاهم، تخطط الوزارتان لإطلاق برنامج بحثي مشترك يهدف إلى دراسة النظم البيئية لأشجار «المانغروف».

ومن جهته، قال معالي الدكتور النعيمي: إن الوزارة ضمن جهودها لتعزيز العمل من أجل المناخ، وضمان استدامة البيئة البرية والبحرية ومكوناتهما، تعمل على تعزيز تعاونها مع الجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة بهذا العمل، للاستفادة من التجارب الناجحة، وبناء قدرات الكوادر البشرية والنظم الفنية والتقنية.