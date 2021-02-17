حملات ميدانية للحفاظ على المظهر العام في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملات ميدانية وعن بُعد بشكل متواصل ومستمر طوال العام للحفاظ على المظهر الحضاري العام من مظاهر الإزعاج ومشوهات الرمي العشوائي والأطباق اللاقطة، في كافة المناطق.

ونظم مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة حملة، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، استهدفت توعية القاطنين وملاك العقارات والمحال التجارية في 48 حوضاً من مدينة خليفة.

كما نفذ مركز بلدية مصفح حملتين عن بُعد للحفاظ على المظهر العام، بهدف التوعية بضرورة الالتزام بقوانين المحافظة على المظهر العام، والبيئة والصحة والسلامة، ونظم مركز بلدية مدينة زايد «حملة الأطباق اللاقطة»، للحفاظ على المظهر العام في مدينة ربدان.