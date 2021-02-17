جامعة الإمارات تشارك في معرضي «آيدكس ونافدكس 2021»





تشارك جامعة الإمارات بجناح في الدورة الخامسة عشرة من معرضي «آيدكس ونافدكس 2021»، واللذين يقاما تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة مستشار ثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي يأتي إبرازاً لدورها الريادي كأكبر جامعة بحثية علمية وأكاديمية في الإمارات.

وأوضح معاليه أن جامعة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات البحثية المتميزة في مجالات الفضاء والصحة والتغذية والهندسة والدفاع، وأمن المعلومات، والروبوتات والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع البحثية التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، للتحديات التي تواجهها الدولة والمنطقة والعالم.

وأضاف: «تزامنا مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي للاتحاد، تحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مساهماتها الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على البحث العلمي والابتكار، وبما يتماشى مع متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والاستعداد للخمسين عاماً القادمة، ودعم رؤية القيادة الحكيمة بأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم في المجالات كافة».

واختتم معالي زكي نسيبة تصريحه بالقول: «من المؤكد أن تنظيم هذا المعرض الدفاعي العالمي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه العالم بأسره يشكل حدثاً وطنياً مهماً وفق رؤية مستقبلية، تعزز من مكانة وريادة الإمارات على المستوى العالمي».



