حمدان بن راشد يوجّه بتنفيذ مشاريع خيرية في قيرغيزستان

دبي (وام)

وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية ببناء مدرسة وتنفيذ مشاريع خيرية في جمهورية قيرغيزستان.

وفي هذا الصدد.. التقى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، في مقر الهيئة بدبي، معالي ألمازبيك بسشينالف وزير التربية والعلوم بجمهورية قيرغيزستان، بحضور عبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.

وأبدى الوزير ترحيبه بتنظيم زيارة لوفد هيئة آل مكتوم برئاسة ميرزا الصايغ لمعاينة الأرض التي ستقام عليها المدرسة وتسجيلها باسم الهيئة، مسلطاً الضوء على نموذج وفكرة المدرسة.

ميرزا الصايغ خلال لقائه ألمازبيك بسشينالف (وام)

وقال ميرزا الصايغ: إن اللقاء تناول كذلك تأسيس مكتب لهيئة آل مكتوم الخيرية في «بيشكيك» عاصمة قيرغيزستان، وإعطاء الهيئة الصفة الدبلوماسية والحرية للعمل ومتابعة المشروعات المتفق عليها ومن بينها المدرسة. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تأسيس مركز لتدريب النساء على الخياطة لتمكينهن من مواجهة أعباء الحياة على أن تتكفل الهيئة بمصاريف التدريب وتوريد مكائن الخياطة اللازمة، حيث سيتم في هذا الخصوص توقيع اتفاقية مع الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية في قيرغيزستان. وأشار الصايغ إلى أن هيئة آل مكتوم الخيرية تعهدت أيضاً بتوفير الطرود الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لعدد من الأسر المحتاجة.