129 مشروعاً بـ 11.8 مليار درهم تنفذها «البنية التحتية»

أبوظبي (وام)

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية 129 مشروعاً تطويرياً تشمل إنشاء مبانٍ حكومية، وبنى تحتية، ومشاريع صيانة تصل تكلفتها الإجمالية إلى 11.8 مليار درهم تقريباً، وذلك ضمن حرصها على مواكبة تطلعات القيادة للخمسين عاماً المقبلة، والمساهمة في تحقيق رؤى مئوية 2071، إلى جانب دعمها لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل، أن المشاريع التي تشرف عليها الوزارة تغطي مختلف مناطق دولة الإمارات، وتشمل 70 مشروعاً لمبانٍ حكومية بتكلفة 6.62 مليار درهم، وتضم 17 مشروعاً صحياً، و26 مشروعاً تابعاً لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى 12 مشروعاً لقطاع التعليم، و15 أخرى لمبانٍ حكومية عامة، فضلاً عن 28 مشروعاً لتنفيذ وصيانة الطرق الاتحادية، و31 مشروعاً للسدود والقنوات المائية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.18 مليار درهم.

وأشار المنصوري إلى أن إجمالي عدد المباني الاتحادية المسجلة يبلغ 2901 مبنى، تشمل 2111 مسجداً، و125 منشأة صحية، و507 منشآت تعليمية، بالإضافة إلى 158 مبنى آخر.

وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال سعيها نحو الحفاظ على أصول المباني الاتحادية بما يحقق استدامتها وديمومتها، وتحسين سلامة وحماية المباني والمنشآت الحكومية، انتهت من صيانة 258 من إجمالي المباني المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 571 مليون درهم.

وقال: «إن أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات بلغت 803 كيلومترات، والتي بدورها تخدم مختلف مناطق دولة الإمارات، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين هذه الشبكة الكبيرة، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور».