«تنفيذي الشارقة» يناقش التسجيل العقاري والعمل الشرطي

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة.

وناقش المجلس مقترحات دائرة التسجيل العقاري حول تطوير الخدمات المقدمة في الدائرة، في إطار سعيها الدؤوب لتوفير البيئة المناسبة والحاضنة للاستثمار العقاري.

واطلع على المذكرة المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن تطوير العمل الشرطي والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة. واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم غد الخميس 18 فبراير الجاري، وسيناقش فيها سياسة دائرة التنمية الاقتصادية.

واستمع المجلس إلى توصيات المجلس الاستشاري حول مناقشة سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتوصيات المجلس بشأن سياسة هيئة الطرق والمواصلات، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي في الدوائر والمؤسسات المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.

وتمت خلال الجلسة أيضاً مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.