نهيان بن مبارك يستقبل سفير سلطنة عمان

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

ورحب معاليه بالسفير العماني، وهنأه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في بلده الثاني الإمارات.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة وسبل تعزيزها وتنميتها لبناء مستقبل مشرق، وبما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن العلاقات الإماراتية العمانية تمثل نموذجاً متفرداً، انطلاقاً من الثوابت التاريخية والرؤى المشتركة، التي تزداد رسوخاً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً أن سلطنة عمان تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة، تواصل مسيراتها المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، هنأ الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بمناسبة الإنجاز التاريخي العالمي الذي حققته الإمارات في قطاع الفضاء، بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، والذي يمثل مدعاة للفخر والاعتزاز لكل إماراتي وعربي.

وأكد أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تواصل تحقيق الإنجازات الاستثنائية في مختلف المجالات لخدمة الإنسانية، مستندة إلى مبادئ الأخوة الإنسانية وقيم السلام والتسامح والتضامن الإنساني بين بني البشر، وهو ما يميز مسيرة الإمارات الحضارية للمستقبل.