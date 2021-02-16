وزير التربية في قيرغيزستان يثمّن دعم الإمارات لبلاده

أبوظبي (وام)

ثمّن معالي ألمازبيك بسشينالف وزير التربية والعلوم بجمهورية قيرغيزستان دعم دولة الإمارات لبلاده من خلال المشاريع التنموية والإنسانية ومختلف المجالات الأخرى ذات الصلة. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم حسن الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مع معالي ألمازبيك بسشينالف، بحضور عبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.

وأشاد معالي وزير التربية والعلوم بجمهورية قيرغيزستان، خلال اللقاء، بالدور الإنساني العالمي الذي تتبناه دولة الإمارات لمساعدة العديد من الدول، من خلال مؤسساتها الخيرية، ومن بينها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. وعبر عن تطلعه إلى مزيد من التعاون من أجل إقامة المشروعات الجديدة والمستقبلية في بلاده والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية، خاصة في مجالات التعليم والثقافة، باعتبارهما أهم أعمدة النهضة الاجتماعية والحضارية للدول.