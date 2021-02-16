«التنمية الأسرية»: ورش توعية في مدارس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورش توعية للأطفال في مدارس إمارة أبوظبي، ضمن خدمة طفولة آمنة، وتستمر حتى نهاية فبراير الحالي عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك بالتعاون مع عددٍ من المدارس بمنطقة (الظفرة، أبوظبي، العين)، منها: مدرسة ربدان، ومدرسة زايد الخير، ومدرسة رفاعة، ومدرسة العاصمة، ومدارس أدنوك.

وتهدف ورش التوعية إلى إكساب الأطفال المعارف والمهارات في مجال الحماية الشخصية، وبما يتناسب مع خصائصهم النمائية، وتزويد الأطفال بالمفاهيم السليمة المتعلّقة بإشكاليّة الإساءة وعوامل الخطورة وآلية حماية أنفسهم من الإساءة بأشكالها كافة، بالإضافة إلى تمكين الأطفال لحماية أنفسهم من مخاطر التقنيات الحديثة.

وتتضمن ورش خدمة طفولة آمنة مجموعة من الأنشطة التفاعلية للتعلم، منها المشاركة والتفاعل ولعب الأدوار، واستخدام القصص والمسابقات والرسم وتقمص الشخصيات، بالإضافة إلى توفير جو من المرح والتسلية والتفاعل في إيصال المعلومات المهمة، بما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة للأطفال. وتسلط الورش الضوء على عدد من المواضيع المهمة للمحافظة على أمان وسلامة الأطفال من المخاطر، وتتمثل في: الحوادث المنزلية وكيفية تجنبها والوقاية منها، سلبيات وإيجابيات التقنيات الحديثة، والاستخدام الأمثل لها.