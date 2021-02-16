2.5 مليون درهم من «حمدان الطبية» لتمويل 15 بحثاًً

دبي (الاتحاد)

اعتمدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية مليونين ونصف المليون درهم لتمويل 15 بحثاً علمياً جديداً في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة محمد بن راشد، ليصل إجمالي عدد البحوث التي تلقت ما بين دعم وتمويل من الجائزة منذ تأسيسها عام 1999 وحتى الآن حوالي 700 بحث.

ونوه عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة، بجهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة، مشيراً إلى دعم سموه الدائم للعلم والعلماء بصفة عامة وللبحث العلمي بصفة خاصة، حيث إن هذا الدعم المثمر يساهم في تأسيس البنية التحتية للأبحاث في القطاع الصحي والعلوم الطبية في دولة الإمارات.