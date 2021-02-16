شخبوط بن نهيان يبحث العلاقات مع تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو والاتحاد الأفريقي

أنجمينا (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أمس، فخامة إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، على هامش الدورة العادية السابعة لقمة مجموعة الساحل الخمس التي استضافتها العاصمة التشادية أنجمينا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وقدم معاليه التهنئة لفخامة رئيس تشاد بمناسبة نجاح بلاده في استضافة القمة.

شخبوط بن نهيان خلال لقائه رئيس جمهورية النيجر في أنجمينا على هامش قمة مجموعة الساحل الخمس

إلى ذلك، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان فخامة محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، على هامش الدورة العادية السابعة لقمة مجموعة الساحل الخمس التي عقدت في العاصمة التشادية أنجمينا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما التقى معاليه فخامة باه نداو رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية مالي، وتم خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة التشادية أنجمينا استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شخبوط بن نهيان خلال لقاء رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية مالي

والتقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، فخامة روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينافاسو، خلال قمة مجموعة دول الساحل الخمس التي استضافتها العاصمة التشادية أنجمينا. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

شخبوط بن نهيان خلال لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

كما التقى معاليه معالي موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش قمة مجموعة دول الساحل الخمس التي عقدت في العاصمة التشادية أنجمينا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأفريقي، وسبل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.