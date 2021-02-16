تفاهم بين «زايد العليا» ومؤسسة ولي العهد بالأردن

أبوظبي (وام)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مؤسسة ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تبادل الخبرات في مجال برامج التأهيل والإرشاد الأسري لأصحاب الهمم وأسرهم، بهدف تقديم برامج تأهيلية وإرشادية، واستثمار الموارد والطاقات في بيئة إيجابية لتمكين أصحاب الهمم، بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم.

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مؤسسة ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور لفيف من قيادات المؤسستين.