6 عوامل رئيسة لتشكل «الضباب»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تشكل الضباب والضباب الخفيف اليوم، على المناطق الساحلية، وبعض المناطق الداخلية، خاصة المناطق الغربية من الدولة. كما توقع أن تقل فرص تشكل الضباب الخميس والجمعة والسبت، بسبب التغير في الحالة الجوية، حيث ستتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية، تقل فيها نسب الرطوبة، وبالتالي تقل فرص تشكل الضباب، فيما ترتفع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس.

ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبات خلال فترات تشكل الضباب، والتي تبدأ أحياناً في ساعات الليل وتستمر حتى الصباح، وبداية من مساء الخميس، تعود الرياح الشمالية الغربية إلى الدولة، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من الجمعة والسبت ما يزيد من نسب الرطوبة، مع ظهور سحب على المناطق الغربية والجزر والبحر. كما يضطرب الموج في البحر، فيما قد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على المناطق الساحلية الغربية والجزر والبحر.

وحدد المركز الوطني للأرصاد عدة أسباب تسهم في عملية تشكل الضباب، تتمثل في: «حالة الاستقرار الجوي، ووجود مرتفع جوي سطحي، مع مرتفع جوي علوي، وزيادة نسبة الرطوبة، وهدوء الرياح وحدوث تبريد في طبقة الغلاف الجوي الملامسة لسطح الأرض».

ويشترط لتكون الضباب أن تكون منطقة تشكل الضباب في حالة استقرار جوي، كامل، مع وجود مرتفع جوي في الطبقة السطحية والعلوية، يؤدي إلى استقرار الأحوال الجوية، مع رطوبة عالية تصل إلى 95% بالمئة وقد تصل إلى 100% أحياناً، فيما تكون الرياح هادئة بشكل كبير، بحيث تعطي الفرصة لعملية التكثيف.

كما يتطلب تشكل الضباب إضافة إلى تلك العوامل أن تكون درجة حرارة سطح الأرض منخفضة، خاصة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح، وقد تستمر إلى ما بعد الساعة العاشرة صباحاً لتوافر شروط حدوث الضباب

وأشار المركز إلى أهمية متابعة حالة الطقس بشكل يومي، وخاصة مستخدمي الطرق سواء الداخلية أو السريعة، وأيضاً بالبحر، إذ تؤثر الأحوال الجوية على كثير من الأمور، اقتصادياً أو غير ذلك، حيث يتوجب على الشاحنات على سبيل المثال أن تتوقف على جانب الطريق، لحين انقشاع الضباب، إذ إن الضباب ينقشع في حالتين، مع ارتفاع درجات الحرارة، وسخونة سطح الأرض، بالشكل التدريجي، والحالة الثانية، رياح نشطة السرعة، تعمل على تحريك الكتلة الضبابية. ولفت إلى أن أكثر المناطق تأثراً بحالات تشكل الضباب هي المناطق الداخلية، كما تتأثر الطرق الساحلية أحياناً.