موسم العقارب من 10 فبراير إلى 2 أبريل

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موسم العقارب من المواسم الانتقالية التي تتغير الأجواء فيها من البرودة إلى الدفء وبداية الحر، ويتضمن طوالع نجوم السعودات الثلاث الأولى «سعد الذابح» ابتداء من 10 فبراير، ويكون امتداداً لبرد الشتاء، ثم «سعد بلع»، ابتداءً من 23 فبراير، ويتضح فيه الاعتدال، وأخيراً «سعد السعود»، ابتداءً من 8 مارس، ويكون بدء الدفء نهاراً هو السمة السائدة. كما أن خلال فترة النجم الأول منه تغلب الأجواء الشتوية وهبوب «ريح النعايات الباردة»، ثم يكون آوان «برد العجوز» الذي يكون في عجز الشتاء وآخره في النجم الثاني منه، وأخيراً تسود الأجواء الدافئة وتنشط «السرايات والاضطرابات الربيعية» في النجم الأخير من نجوم موسم العقارب. ويمتد موسم العقارب من 10 فبراير إلى 02 أبريل.

وأوضح الجروان، أنه سمي بالعقارب لأن كوكبة العقرب النجمية تكون في صدر السماء فجراً، وقيل لتناوب لسعاتها الباردة والدافئة، ويقال: «لا دخلت العقارب.. ترى الخير قارب»، كناية عن الربيع والخصب، فمع بداية هذا الموسم، ينسلخ البرد ويتجهز الشتاء للانصراف، ليبدأ الربيع حينها تزدهر المراعي وتتفتح الأزهار، ينشط النحل، تزداد خضرة البر بأجمل الصور الطبيعية، وتسمن الماشية ويزيد اللبن في ضروعها، ولهذا يعمد أهل الماشية إلى عمل «الإقط»، وهو اللبن المجفف.