ورشة تعريفية في بلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل تعريفية بشأن اعتماد مداخل سيارات القسائم السكنية، وبهدف تطوير الخدمات، واطلاع الاستشاريين على إجراءات الخدمة والتحسينات التي تمت عليها، وتدارس التحديات الفنية والتقنية التي تواجه تقديم الخدمة، والرد على استفسارات الاستشاريين والمعنيين، لتحقيق رضا وإسعاد المتعاملين.

وتناولت الورشة العديد من المحاور، حيث استعرضت نبذة عن إدارة التخطيط الحضري وخدماتها، وكذلك خدمة اعتماد مداخل السيارات للقسائم السكنية بغرض البدء بإجراءات ترخيص البناء، وأتاحت الورشة للاستشاريين الحضور طرح التساؤلات والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني بهذا الخصوص.