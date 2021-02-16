«ريثيون تكنولوجيز» في معرض «آيدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «ريثيون تكنولوجيز»، المزود الرائد عالمياً لأنظمة الطيران والدفاع، استعراض إمكاناتها المتقدمة التي توفرها لعملائها المحليين والدوليين، أمام آلاف العارضين والزوار في إطار مشاركتها بالدورة المقبلة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، والذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة بين 21 - 25 فبراير.

وقال آلان ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون الإمارات»: «نتطلع إلى المشاركة في هذا المعرض لكونه معرض الدفاع الحي الأول في الشرق الأوسط منذ تفشي الجائحة. كما أنه المعرض الأول الذي نشارك فيه تحت مظلّة «ريثيون تكنولوجيز» منذ تأسيسها في العام الماضي. ويسرنا أن نسلط الضوء على مجموعة حلولنا ومنتجاتنا المتنوعة، ومدى قدرتها على مواكبة أولويات شركائنا العسكريين والتجاريين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً».

يذكر أن «ريثيون تكنولوجيز» تأسست في أبريل عام 2020 عقب اندماج شركتي «ريثيون»، و«يونايتد تكنولوجيز»، لتصبح إحدى كبريات شركات صناعة الطيران والدفاع في العالم. وفي إطار مشاركتها في «آيدكس» تنوي «ريثيون تكنولوجيز» استعراض منظوماتها أمام زوار المعرض، بما في ذلك المنظومات الدفاعية الجوية والصاروخية المتكاملة، وحلول الليزر، والمنظومات المضادة للطائرات من دون طيار، ومنظومات الاتصالات والملاحة الآمنة، والقيادة والتحكم، وإلكترونيات الطيران المتكاملة، ومقاعد الطرد وغيرها.