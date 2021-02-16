ضبط 21 شخصاً انتحلوا صفة رجال الأمن في الشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال العام الماضي، 21 شخصاً من جنسيات مختلفة، انتحلوا صفة رجال الأمن، بهدف سرقة المارة. وناشدت شرطة الشارقة، أفراد المجتمع بعدم الانصياع لأوامر أي شخص، إلا بعد التعريف عن الهوية الشرطية المتمثلة في بطاقة الشرطة التعريفية، والإبلاغ الفوري على رقم الشرطة 999، أو رقم التحريات 80040 في حال الشك بأنهم ليسوا من رجال الأمن.

وأكد المقدم محمد حسن عبيد الشامسي، رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن الشرطة لا تطلب المحفظة الشخصية أبداً، ولكن تطلب إثبات الهوية فقط إذا اقتضت الحاجة، ولا تقوم بالتفتيش الذاتي، إلا بناء على وجود أمر ضبط من النيابة العامة، بناءً على قضية أو في حين التفتيش الاحترازي وقت الضبط في بلاغات التلبس بالجرم.

وقال: إن شرطة الشارقة، تلقت 10 بلاغات في عام 2020، تفيد بتعرض أشخاص للسرقة من آخرين ادعوا أنهم من رجال الشرطة، لافتاً إلى أن الجاني غالباً ما يقوم برصد المجني عليهم في منتصف الليل، ويكونون أكثر عن شخص واحد، منهم يرتدي الزي الوطني، للتمويه بأنه من مواطني الدولة، ويبادر الجاني بالتعريف عن نفسه بأنه من رجال الأمن، ويطلب محفظة المجني عليه، حيث يتبع أمره ويسلمه المحفظة. وأشار إلى أن الجاني يقوم بأخذ المحفظة، ويقول للمجني عليه مراجعة أقرب مركز شرطة لتسلم المحفظة بعد التدقيق على البطاقات، ومن ثم يذهب المجني عليه إلى المركز، ويتبين بأنه وقع ضحية لبلاغ انتحال صفة رجال الأمن. وأضاف المقدم محمد الشامسي أنه غالباً ما يتحدث الجاني اللغة العربية، ويقوم بالتمثيل أنه يتحدث مع جهات شرطية باستخدام هاتفه للتمويه، ويحمل جهازاً لاسلكياً للمناداة، غير تابع للشرطة ويباع في الأسواق، ويقوم الجناة بتسلم محفظة المجني عليه لاستخراج البطاقات، بغية التدقيق، ثم يقومون بإرجاع المحفظة للمجني عليه دون المال.