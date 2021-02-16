التحذير من «الانحراف المفاجئ»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة التوعوية تحت شعار «الانحراف المفاجئ» تستمر لغاية نهاية مارس المقبل، لترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، من خلال برامج التوعية المرورية لجعل الطرق أكثر أمناً.

وتركز الحملة على أبرز وأخطر السلوكيات والممارسات القاتلة التي يرتكبها بعض السائقين المستهترين بحياتهم وحياة مستخدمي الطريق.

وأوضح العقيد صالح الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات: إن الانحراف المفاجئ بالمركبة من المسببات الرئيسة لأخطر الحوادث المرورية التي تكون نتيجتها إما إصابة، أو إعاقة أو وفاة، ودعا مدير المرور إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية لضمان سلامة الجميع على الطريق، ونوه إلى أن الانحراف المفاجئ بالمركبة مخالفة مرورية وملزمة للسائق بدفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، و4 نقاط مرورية. كما حذر العقيد الظنحاني من السلوكيات الخطرة، كالانحراف الخطر على سرعات قاتلة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

ومن جانبه، أشار الملازم أول خليفة عبدالله الهامور مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة إلى أهمية دور هذه الحملات في تعزيز مفاهيم القيادة الآمنة، ونشرها عبر وسائل مختلفة ومتنوعة، مثل البرامج والمحاضرات التوعوية عن بُعد، والنصائح الإرشادية والبروشورات والكتيبات الإلكترونية، وذلك عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي.