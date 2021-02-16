«دبي القضائي» يطرح حزمة تضم 17 قانوناًً

دبي (الاتحاد)

أصدر معهد دبي القضائي حزمة من القوانين ضمن «سلسلة التشريعات والقوانين، لدولة الإمارات العربية المتحدة» تضمّ 17 قانوناً اتحادياً؛ تشمل كافة التشريعات التي طرأت عليها تعديلات في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار مبادرة (بالمعرفة نستعد للخمسين) التي أطلقها المعهد.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد: «لقد حقق المعهد قفزات نوعية وتطور واضح في مسيرته التدريبية والمعرفية، حيث أصبح مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي. ويفخر المعهد كونه متمتعاً بعضوية جمعية الناشرين الإماراتيين بما يواكب التزامنا بالإبداع في مجالات المعرفة القانونية.