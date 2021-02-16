%91 نسبة الفصل في القضايا المعروضة أمام «الاتحادية العليا»

أبوظبي (وام)‏

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن ارتفاع ملحوظ في مؤشر الإنجاز فيما يتعلق بنظر الطعون والدعاوى، حيث حققت نسبة إنجاز بلغت 91 ‎%‎ في الفصل في القضايا المعروضة أمامها.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة، الذي عقد برئاسة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وبحضور قضاة المحكمة ورئيس نيابة النقض.

وأشاد محمد حمد البادي بالجهود المبذولة من قضاة المحكمة وكافة العاملين بها خلال العام الماضي، وحتى الآن خاصة في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حيث تكلّلت وتوجت تلك الجهود بتحقيق المحكمة نسب إنجاز عالية ‎في الفصل في الدعاوى المعروضة رغم زيادة الطعون الواردة، خلال العام الماضي، موجهاً الشكر لجميع القضاة وأعضاء المكتب الفني، ونيابة النقض، ومدير إدارة الدعوى، ومدير الخدمات المساندة، وجميع موظفي المحكمة على مستوى الأداء الراقي والمتميز منهم.