3 ملايين درهم لتحرير شيك دون رصيد

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت محكمة النقض أبوظبي حكم محكمة الاستئناف في قضية تحرير شيك بنكي مسحوب على بنك من دون رصيد، وألزمت الطاعنة بأداء مبلغ 3 ملايين درهم، والفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين.

وكان المطعون ضده قد أقام دعوى مطالباً الحكم بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على سيارات الطاعنة وحساباتها البنكية، وإلزامها بأداء مبلغ 3 ملايين درهم، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، وذلك على سند من القول بأنها حررت له شيكاً بنكياً بالمبلغ المذكور مسحوباً على بنك ما، وقد تبين أنه من دون رصيد.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 3 ملايين درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، واستأنفت الطاعنة الحكم، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة على الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.