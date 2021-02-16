محمد بن راشد يهنئ الصين بمناسبة وصول «تيانوين-1» للمريخ

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-1 لكوكب المريخ.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-1 لكوكب المريخ.. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ.. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".