الإمارات تقدم 111 ألف جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 111,890 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,198,725 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 52.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.