«صحة دبي» تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لكورونا

أعلنت هيئة الصحة بدبي وصول شحنة جديدة من لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لمرض «كوفيد-19» والتي تم توزيعها على مراكزها الصحية المنتشرة في دبي والمخصصة لحملة التطعيم.

كانت الهيئة قد بدأت حملة التطعيم بلقاح «فايزر-بيونتيك» يوم 23 ديسمبر الماضي ومع التوسع في نطاقها، استعانت بعد ذلك باللقاحين «سينوفارم» و«أسترازينيكا- أكسفورد» حرصاً منها على توفير خيارات متعددة أمام المستهدفين من التطعيم.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي، إن خطة التطعيم تستهدف المواطنين والمقيمين من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم ممن يحملون إقامة سارية في دبي، فضلاً عن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول وأصحاب المهن الحيوية.

ونوهت إلى ضرورة الحصول على موعد مسبق للتطعيم، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني 800342 لتحديد نوعية اللقاح وموعد التطعيم، موضحة أن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية يجري بالتنسيق بين هيئة الصحة بدبي والجهات والدوائر والمؤسسات التي يعملون بها، مؤكدة أن أولوية التسجيل في هذه المرحلة للأعمار من سن 60 سنة فما فوق.



