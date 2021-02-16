ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي.

وتأتي الجلسة ضمن الجلسات الأسبوعية التي دأب المجلس خلالها على مناقشة عدد من المواضيع الحكومية المهمة والمتعلقة بتحقيق رؤية الشارقة وتطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية، وإصدار القرارات التي تخدم الصالح العام وتدفع بعجلة التطور والتنمية بمختلف المجالات والأصعدة، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من دائرة التسجيل العقاري حول تطوير الخدمات المقدمة في الدائرة، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتوفير البيئة المناسبة والحاضنة للاستثمار العقاري في الإمارة.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن تطوير العمل الشرطي والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021، وسيناقش فيها سياسة دائرة التنمية الاقتصادية.

واستمع المجلس إلى توصيات المجلس الاستشاري حول مناقشة سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتوصيات المجلس بشأن سياسة هيئة الطرق والمواصلات، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي في الدوائر والمؤسسات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.

وتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.



