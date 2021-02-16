اعتماد تقنية ذكاء اصطناعي جديدة لفحص الطائرات تم تصمميها في الإمارات

اعتمدت شركة لوكهيد مارتن مشروعا قدمه فريق من الطلبة الإماراتيين الموهوبين المتدربين لدى الشركة في مدينة مصدر، والذي يعد ابتكارا هندسيا حقيقيا سينعكس إيجابياً على صناعة الطائرات في الشركة لسنوات مقبلة.

وحصل المتدربون مؤخراً على تأكيد بأن شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة بدأت باستخدام ابتكارهم، وذلك بعدما قاموا خلال 1,200 ساعة عمل بإنشاء واختبار خوارزمية مبنية على الذكاء الاصطناعي للتعرف على أي خلل مصنعي مرتبط بظهور آثار طلاء الأساس الأخضر على هياكل الطائرات.

وقالت هالة الزرقاني، كبيرة المهندسين في مركز الابتكار والحلول الأمنية التابع لشركة لوكهيد مارتن: "نحن فخورون بأن العمل الذي قمنا به هنا في أبوظبي مع فريق المهندسين المتدربين قد اعتمد للتطبيق ضمن خطوط إنتاج الطائرات في الولايات المتحدة بهدف تحسين سرعة ودقة عمليات فحص الجودة ..لقد بدأ عملنا في هذا المشروع مع مشرفين من لوكهيد مارتين لتدريب مجموعة من المتدربين الإماراتيين الموهوبين المهتمين ببدء مسيرة مهنية في قطاع الطيران والدفاع ..ومع تقدم العمل، تمكنا من رقمنة عملية الفحص اليدوي للطائرات والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً، وقدمنا حلاً واقعياً يوفر قدراً كبيراً من الوقت والتكاليف".

وسيعرض متدربو شركة لوكهيد مارتن هذا الابتكار الجديد لفحص الطائرات والقائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الدورة الـ15 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي /آيدكس/، المزمع تنظيمه في أبوظبي خلال الفترة من 21 وحتى 25 فبراير الجاري ..كما ستعرض الشركة طائراتها ومروحياتها وتقنيات الدفاع الجوي والصاروخي لديها خلال المعرض، مع التزامها بالبروتوكولات الصحية الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 لضمان سلامة الزوار والعارضين.

وقالت عذاري حسن الزعابي، المتدربة من طلبة هندسة أمن البرمجيات في بوليتكنك أبوظبي: "كانت الاجتماعات اليومية مع مشرفي التدريب والتعلم خلال فترة العمل على تطوير البرنامج، وجلسات الاستشارات مع الفريق الإماراتي في مركز الابتكار والحلول الأمنية، من أفضل محطات برنامجنا التدريبي ومنحته إضافة نوعية، حيث منحتني هذه اللقاءات فهماً أعمق لماهية الذكاء الاصطناعي، وكيفية تطبيق مهارات تطوير البرمجيات المرنة لتصميم وبناء مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي وقابلة للتطبيق على أرض الواقع".

ومنذ عام 2017، يستضيف مركز الابتكار والحلول الأمنية التابع لشركة لوكهيد مارتن برامج تدريبية قائمة على الكفاءة، ونفذ سلسلة من برامج تطوير التكنولوجيا للمهندسين الإماراتيين والمحترفين في هذا المجال ..ويوفر البرنامج تدريباً متخصصاً في تطوير الذكاء الاصطناعي وتصميم الطائرات المسيرة، وتمارين محاكاة الدفاع، ومهارات إدارة الأعمال، وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مما يسمح للطلبة بالعمل على مشاريع واقعية تؤثر بشكل إيجابي على قطاع الطيران والدفاع.