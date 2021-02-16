295.6 مليون درهم لطرق داخلية في «شخبوط»

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي عددا من المشاريع التطويرية في مدينة شخبوط بما يساهم في توفير مرافق خدمية تساهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وأفادت البلدية أن العام الحالي سيشهد الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لعدد 354 قسيمة سكنية في مدينة شخبوط، بتكلفة 295,663,380 درهماً.

وأوضحت البلدية لـ «الاتحاد» أن أعمال المشروع تتضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لعدد 354 قسيمة سكنية، بالإضافة إلى أعمال (اتصالات، صرف صحي، أعمال المياه والكهرباء) وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بإنشاء الطرق والتي تتضمن أعمال الكربستون والبلاط للأرصفة، وكذلك أعمال إنارة الشوارع وصرف مياه الأمطار وإنشاء العبارات المستقبلية وتخطيط الطرق واللوحات المرورية.

وفي التفاصيل يتضمن المشروع إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية تخدم القسائم الحالية والمستقبلية بطول 9.5 كيلو متر، وتركيب لافتات المرور، وإنشاء مواقف سطحية وممرات للمشاة.

كما يتضمن تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 16.4 كيلو متر، وتصريف مياه أمطار بطول 10.3 كيلو متر، ومياه الشرب بطول 10.8 كيلو متر، ومياه الري بطول 12 كيلو متراً، إلى جانب شبكات خطوط الاتصالات بطول 27.4 كيلو متر، ومسار للدراجات الهوائية بطول 8.7 كيلو متر، والحزام الأخضر بطول 11.5 كيلو متر، إضافة إلى إنشاء 64 محطة كهرباء فرعية.