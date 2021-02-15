بتوجيهات «أم الإمارات».. «الشيخة فاطمة للتطوع» يكثف برامجه المـحـلية 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يركز على أربعة محاور أساسية، وهي استقطاب الكفاءات الشبابية، وبناء قدرات الكوادر التخصصية، وصناعة القادة في العمل التطوعي وتمكينهم في خدمة المجتمع المحلي من خلال تبني سلسلة من المبادرات المبتكرة في المجال التطوعي والمجتمعي والإنساني.

وقالت «بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحادِ النسائي العام، رئيسة المجلسِ الأعلى للأمومةِ والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسةِ التنميةِ الأسرية، سيكثف البرنامج مهامه محلياً في عام 2021، وذلك انطلاقاً من نهج الخير الذي تؤمن به الدولة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل مسيرة الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوّعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بين الشباب وتمكينهم من خدمة المجتمع».

وأضافت: «منذ إطلاق البرنامج في عام 2017 بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أصبح نموذجاً متميزاً في مجال العمل التطوعي التخصصي، وساهم في التخفيف من معاناة الكثير من البشر من خلال مبادراته المبتكرة».

وذكرت السويدي أن عام 2021 سيشهد إطلاق دورات جديدة لمبادرات تطوعية شبابية تخصصية لصناعة قادة من رواد الأعمال في مجال العمل التطوعي والإنساني، لاستقطاب وبناء قدرات وتمكين الشباب في خدمة المجتمع المحلي، استعداداً للعام الخمسين القادمة وانسجاماً مع دعوة القيادة الحكيمة.

وأكدت أن «أم الإمارات» تولي العمل التطوعي والمجتمعي والإنساني اهتماماً كبيراً، وتحرص على غرس الأفكار المبتكرة عند الشباب واستحداث الشراكات بين المؤسسات لاستقطاب وتأهيل وتمكين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التطوعية لمختلف فئات المجتمع، وبالأخص النساء والفتيات والأطفال وكبار السن، إضافة إلى تبني مبادرات لصناعة القادة الشباب في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال التنظيم الدوري للملتقيات والمؤتمرات، وتدشين جوائز تحفيزية في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني محلياً وإقليماً وعالمياً.

يذكر أن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع منذ تأسيسه في عام 2017 يركز على تبني مبادرات تطوعية مجتمعية وإنسانية في مختلف إمارات الدولة، واستقطب عدداً كبيراً من المواطنين الشباب ذكوراً وإناثاً من أفضل الكفاءات الشبابية لبناء قدراتها ولتمكينها من خدمة الوطن، وذلك من خلال تبني حلول واقعية وميدانية ذكية ومبتكرة في المجالات الصحية والاجتماعية تحت شعار «كلنا أمنا فاطمة».