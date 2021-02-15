«الصحة»: تطعيم كبار السن في منازلهم

دبي (الاتحاد)

توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية المحلية في كل إمارة، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى مراكز التطعيم، وفي إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة كوفيد-19. وترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن الوزارة تواصل توفير التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 في معظم مرافقها الصحية، مع إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولاسيما كبار السن من المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة لهم، تقديراً لمكانتهم المجتمعية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع من خلال تبني العلاجات المبتكرة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الفحوص، إضافة إلى توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية والمستلزمات الطبية والوقائية.

وثمّن الدكتور الرند الدور الهام لوزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية في كل إمارة على التعاون المثمر اللامحدود في دعم جهود الوزارة لتقديم التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 لفئة كبار السن، موضحاً أنه تم تدريب الفرق الطبية المتنقلة التي تضم الأطباء والممرضين العاملين بدوائر الخدمات الاجتماعية لزيارة كبار السن في منازلهم، بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء تواجدهم في محيطهم الأسري. وسيتم استقبال طلبات التطعيم بلقاح كوفيد-19 لكبار المواطنين في منازلهم عن طريق التواصل مع المراكز الصحية التابعة لكل منطقة طبية.

ودعت الوزارة فئة كبار السن من المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم المجاني 80011111 لحجز موعد، أو الاتصال على أي مركز صحي تابع للوزارة بهدف الحصول على خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 في أقرب منشأة صحية حسب المواعيد المتاحة، بعد الإجابة على أسئلة التقييم الأولية للحالة الصحية ومدى ملاءمتها لتلقي التطعيم، على أن يتم تأكيد الحجز من خلال رسالة نصية قصيرة تتضمن موقع المركز والتوقيت.