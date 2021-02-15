آل حامد: اللقاح للجميع.. والفئات الأكثر عرضة للإصابة أولوية

أبوظبي (وام)

زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي مركز التطعيم الخاص بلقاحات كوفيد-19، عبر السيارة بمدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد، وذلك لمتابعة الجهود والمساعي المبذولة، من أجل منح أفراد المجتمع لا سيما كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، تجربة سلسلة ومتميزة وسريعة للحصول على اللقاح.

وقال معاليه: «تقع علينا مسؤولية ضمان توفير اللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19 للحفاظ على صحتهم وسلامتهم فهم أولوية أولى لنا».. مشيراً إلى أن النجاح في تجاوز 5 ملايين جرعة تطعيم من لقاح كوفيد -19، كان وراءه جهود استثنائية بذلها القطاع الصحي الحكومي والخاص، من أجل توفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع ضمن إجراءات سهلة وسريعة وآمنة ومبتكرة.

وأضاف معاليه أن التعاون الذي شهدناه من أفراد المجتمع الذين سارعوا لاختيار التطعيم يساهم في القضاء على الجائحة وحماية صحة المجتمع.. مشيراً إلى أن حصول إمارة أبوظبي على مراكز عالمية متقدمة في معدل التلقيح اليومي لم يتحقق إلا بجهود الفرق الميدانية والانتشار الواسع لمراكز التلقيح والطرق المبتكرة للوصول إلى الجمهور.

وقام معاليه بجولة في مركز التطعيم المتنقل الذي يتيح للراغبين في الحصول على التطعيم إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بذلك في مدة لا تزيد عن عشرين دقيقة كفحص المؤشرات الحيوية والإمضاء على نموذج الموافقة من راحة سياراتهم، حيث يتمتع المركز بطاقة استيعابية تصل إلى 700 شخص يومياً، ويتم تقديم التطعيم في محطات التطعيم عبر السيارة لحوالي 60 شخصاً خلال ساعة واحدة.

يذكر أن مجموعة «في بي إس للرعاية الصحية» لديها 19 مركزاً للتطعيم ضد كوفيد-19 حول الإمارة و4 خيم للتطعيم.