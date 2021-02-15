أول جراحة بتقنية الهولوغرافيك في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى 15 جراحاً من 13 دولة مختلفة، في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، عملية جراحية لتقويم العظام عبر تقنية الواقع المختلط، وتأتي هذه الفعالية التي استخدم فيها الجراحون ابتكار مايكروسوفت «هولو لنز 2» كجزء من حدث بعنوان «24 ساعة من الجراحة الهولوجرافية».

انضم الدكتور شمشير فاياليل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية إلى نخبة الجراحين في مائدة مستديرة بعنوان «كيف تستفيد الإمارات العربية المتحدة من التكنولوجيا الرقمية لرعاية المرضى»، كما شارك من «في بي إس للرعاية الصحية» التي تدير مستشفيات وعيادات برجيل كل من الدكتور الجراح جابر الخييلي استشاري جراحة العظام، والدكتور راشد الشاعل مدير جراحة العظام والكسور.

تفصيلاً، أتاح ابتكار وتقنية مايكروسوفت «هولولينز 2» تجربة فريدة من الواقع المختلط، معززة بالموثوقية والأمان، وتتسم بالقدرة على التوسع والتطور على صعيد خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت. إلى جانب ذلك يوفر كل من «داينمكس 365» وتطبيق اتصالات الواقع المختلط من مايكروسوفت فرصة كبيرة لتمكين المؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم.

طافت الفعالية عدداً من البلدان تضمنت: فرنسا ؛ والهند ؛ والإمارات ؛ وجنوب أفريقيا ؛ وأوكرانيا ؛ وألمانيا وبلجيكا ؛ والمغرب ؛ والبرازيل ؛ وبوليفيا ؛ والمكسيك ؛ والولايات المتحدة ؛ إضافة إلى بريطانيا. حيث تم تجهيز الجراحين في كل بلد باستخدام أداة «هولولينز 2»، وتمكنوا من تصور العملية الجراحية وإدارتها عبر تقنية الهولوغرام، إضافة إلى ذلك تمكنوا من مشاركة وجهة نظرهم خلال الوقت الفعلي من العملية، والاستفادة من تجارب وخبرات نظرائهم البعيدين في الحالات السريرية المختلفة؛ وتدريبهم عن بُعد من أجل إثراء ممارساتهم الجراحية.

وأظهر الجراحون، بمنْ فيهم الدكتور راشد الشايل والدكتور جابر الخييلي، كيفية الاستفادة من قدرات هذه التقنيات الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات الطبية أثناء العمليات، حيث يوفر تطبيق الواقع المختلط للجراحين إمكانية القدرة على التفاعل مع الصور التشريحية لمرضاهم في صور مجسمة يتم عرضها في الوقت الفعلي، فضلاً عن الوصول إلى البرامج التعليمية التفاعلية أثناء العمليات الجراحية.

وقال الدكتور راشد الشايل: «ما نتملكهُ اليوم بين أيدينا يمثل أكثر من مجرد أداة، إنها وسيلة لربط الجراحين من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفضل الممارسات وتحسين المهارات الجراحية، ويتمثل هدفنا في عرض كيفية قيام تقنيات مايكروسوفت بما في ذلك الهولولينز؛ والذكاء الاصطناعي القائم على سحابة أزور ؛ وسيرفس ؛ وداينمكس 365 ؛ إلى جانب منظومة شركائنا بتغيير أسس التعاون في مجال الرعاية الصحية. وأود التنويه بأن هذه التقنية ستغير أساسيات هذا المجال على أكمل وجه. مع العلم حالياً لدينا العديد من عملاء الرعاية الصحية، وكذلك عوائد استثمار».

والجدير بالذكر أن «هولولينز 2» هي سماعة رأس لاسلكية ثلاثية الأبعاد للواقع المختلط، تتصل بالتطبيقات والحلول لتعزيز أو تمكين أُطُر التعاون والابتكار والإنتاجية. ومقارنة بالتصميمات السابقة، وتعد هذه السماعة أخف وزناً وأكثر راحة ومرونة للجراحين. في حين توفر تقنية تتبع اليد والعين المتاحة في الجهاز الارتباط المباشر، وفقاً لمكان نظر الجراح، مما يسمح له العمل بدقة ومرونة أكبر.

ومن جانبه، أعرب حيدر سلوم رئيس قطاع أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مايكروسوفت الإمارات، قائلاً:«تعمل مايكروسوفت على تسخير ابتكاراتها من أجل تعزيز الصحة العامة للناس في جميع أنحاء العالم، وتعتبر التكنولوجيا التي تقدمها الشركة مثل الـ «هولولينز 2»؛ إلى جانب نظرائها من الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي القائم على سحابة أزور ؛ وسيرفس ؛ وداينمكس 365، مثالاً يحتذى به لدور التكنولوجيا في النهوض بالتحول الرقمي الخاص بقطاع الرعاية الصحية. وأضاف سلوم في حديثه قائلاً: «من خلال مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة، تصب مايكروسوفت تركيزها بشكل كبير على تسريع عمليات البحث الطبي، بما يضمن تحسين عمليات الوقاية والتشخيص والعلاج».

وفي إطار فعاليات الحدث الأخرى، تم عقد 25 مناقشة مسجلة ركزت على مساهمات التكنولوجيا لدعم الممارسات الجراحية، ومستقبل الطب بشكل عام، حيث ناقش أكثر من 60 متخصصاً دولياً في مجال الرعاية الصحية نقاط القوة في تقنيات الواقع المختلط والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في مجال تخصصهم. وقد كانت هذه الندوات أيضاً فرصة لتسليط الضوء على أهمية تطوير الصحة الإلكترونية، وتسليط الضوء على مستقبل التدريب في مجال الرعاية الصحية.