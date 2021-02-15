مدير إدارة المشاريع بالإنابة في «تدوير» لـ «الاتحاد»: دراسة لاستخراج الغاز من مطامر النفايات قريباً

هالة الخياط (أبوظبي)

يدرس مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشروع استخراج الغاز من المطامر في أبوظبي والعين.

وكشف عبد المحسن الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت بالإنابة في «تدوير»، عن توجه المركز خلال الربع الثاني من العام الحالي لتوفير عقد خدمات استشارية لدراسة مشروع استخراج الغاز من المطامر في أبوظبي والعين؛ بهدف استغلال الطاقة المتولدة من النفايات المتراكمة على مدار السنين، وتحويل هذه الطاقة إلى مورد يستفاد منه مستقبلاً. وقال في حوار مع «الاتحاد»، إنه جارٍ العمل على تجهيز مستندات المناقصة لإدارة وصيانة مكب الظفرة ومحطة النقل في المفرق.

وفيما يخص المشاريع التي بدأت «تدوير» تنفيذها خلال العام الماضي، أعلن الكثيري أنه من المتوقع افتتاح محرقة الحيوانات النافقة في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز للمشروع تعدت الـ 98%، من خلال تنفيذ الأعمال الرئيسية كالتصميم والإشراف وإنجاز أعمال البنية التحتية والأعمدة، التفتيش على الأعمال الخرسانية في الموقع وتوريد الآليات للموقع والبدء في تثبيتها.

عبد المحسن الكثيري

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحرقة 2000 كلجم في الساعة، حيث سيقوم المركز بتنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف جمع ومعالجة كافة مخلفات الحيوانات النافقة التي تنتج من كافة منتجيها من مزارع وعزب وغيرها والتي يتوجب حرقها على درجات حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية بموجب التشريعات البيئية في الدولة.

وأشار الكثيري إلى أنه تم الانتهاء من توفير الخدمات الاستشارية لتصميم منشأة محطة استرداد الموارد وإنتاج الوقود البديل لمعالجة 2.000 طن من النفايات البلدية الصلبة في منطقة أبوظبي، وعليه سيتم طرح مناقصة قريباً للبدء في المشروع. كما تم توفير المستندات اللازمة لاعتماد مشاريع المطامر في مناطق أبوظبي كمشاريع رأسمالية، وبانتظار توجيهات المجلس التنفيذي لاعتماد المشاريع.

وأوضح أن اقتراح تنفيذ مشاريع المطامر يعود إلى النمو السكاني في الإمارة الذي تنتج عنه زيادة في الاستهلاك، وبالتالي زيادة في توليد النفايات وإلى التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، بالإضافة إلى ضرورة استبدال المكبات الحالية إلى مطامر هندسية في مناطق أبوظبي.

وأشار الكثيري إلى أن نهاية العام الماضي شهدت افتتاح «تدوير»، المجمع الصديق للبيئة «إيكو بارك»، الواقع على طريق حميم، الذي يبعد عن مدينة أبوظبي ما يقارب الـ70 كم، على مساحة تقترب من مليون وثمانمائة ألف متر مربع، ليكون نقطة تحول مركزية على صعيد خطط المركز الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في بناء نظام بيئي مستدام ومتكامل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030. وأوضح أن المجمع الجديد يضم محطتين لمعالجة النفايات الطبية والخطرة، كمشاريع استثمارية تشرف عليها شركتا «الأهلية» و«كلينكو» لمعالجة النفايات، بقدرة تصميمية تصل إلى 7500 طن في العام، أي ما يعادل 1560 كلجم في الساعة لكل من المحطتين، بقيمة استثمارية، تصل إلى 100 مليون درهم إماراتي للمحطتين، إضافة إلى محرقة لمعالجة مخلفات الحيوانات النافقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 كجم في الساعة، بإشراف من شركة «أفيردا» لإدارة النفايات، بقيمة 10.5 مليون درهم، تشمل نصف مليون للعمليات التشغيلية السنوية، حيث ستغطي المحرقة المقامة في أبوظبي معالجة النفايات المتولدة من المزارع والعزب، وسيتم استخدام درجات حرارة في الحرق تصل إلى 1200 درجة مئوية التزاماً بالتشريعات البيئية المعمول بها في الإمارة.

وأكد الكثيري، أن المشاريع الحالية القائمة في المجمع بمثابة دافع مهم لإيجاد سوق منظم ضمن الأطر القانونية والتشريعية، في الوقت الذي تعتبر فيه مشاريع معالجة النفايات الطبية والخطرة في المجمع كمشاريع استثمارية غير مترتب عليها أي تكلفة على حكومة أبوظبي، وذلك ضمن خطة عمل مشتركة وتنفيذ مشاريع بالتعاون والتنسيق بين الشركات والمؤسسات الوطنية.

ولفت إلى أن افتتاح مجمع «ايكو بارك» الصديق للبيئة هو أحد تجليات الخطة الاستراتيجية لـ«تدوير» الجاري تنفيذها على الأرض، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030، لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجال إدارة قطاع النفايات والتعامل السليم والمثالي مع النفايات بأنواعها كافة، بشكل يضمن توفير كل أسباب الوقاية والسلامة من أي مخاطر بيئية أو صحية أو غيرها لمجتمع إمارة أبوظبي.

تعزيز التنمية المستدامة

أشار عبد المحسن الكثيري إلى أن إنشاء المجمع الجديد مرتبط بشكل كلي بتعزيز التنمية المستدامة وما يترتب عليها من رفع لنسب معالجة النفايات بشكل سليم والتخلص الآمن منها عبر الحرق بدلاً من تحويلها إلى المطامر، فضلاً عن التأثير الإيجابي في رفع الكفاءة المالية الحكومية، من خلال زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المجال، واعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق توجهات المركز الرامية إلى إيجاد نظام مستدام ومتكامل لإدارة النفايات. وأكد الكثيري أن المجمع بما سيتضمنه من أعدادٍ متنوعة من المشاريع المهمة يرتبط بشكل أساسي بالرؤية الاستراتيجية لمجمل عمليات البناء في مشاريع البنية التحتية وتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، وزيادة كفاءة وإنتاجية المنشآت والمرافق التابعة للمركز، إضافة إلى بناء شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص ترتبط بشكل كلي بتحسين تجربة المتعاملين في مختلف قنوات تقديم الخدمة.