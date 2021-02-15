45 ألف طلب دعم فني لـ«اتحادية الموارد البشرية»

دبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استقبالها أكثر من 45 ألف طلب دعم فني خلال العام 2020، عبر نظام إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال الموحد المرتبط به، حيث يعد النظام الذي أطلقته «الهيئة» في أغسطس من العام 2019، منصة إلكترونية تفاعلية مع المتعاملين، تضم كافة الخدمات التي تقدمها لهم.

وأكد إبراهيم أحمد فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في «الهيئة»، أن نظام إسعاد المتعاملين يشكل منصة خدمية بامتياز، تتيح من خلالها الهيئة كافة خدماتها للوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين بجودة عالية، وتحت مظلة واحدة، لافتاً إلى أن النظام شهد تفاعلاً كبيراً من قبل متعاملي الهيئة خلال العام 2020، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، حيث استقبلت «الهيئة» من خلاله أكثر من 45 ألف طلب دعم.