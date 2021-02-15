30 شراكة استراتيجية عقدها «شؤون الأسرة» بالشارقة 2020

الشارقة (الاتحاد)

حقق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة والإدارات العاملة تحت مظلته خلال العام 2020 جملة من الإنجازات النوعية، محليا ودولياً.

وأظهرت الإحصائيات تميزاً على صعيد البرامج التوعوية والإرشادية المقدمة للجمهور بطرق الوقاية والتصدي لجائحة «كوفيد – 19»، بما أسهم في تعزيز جهود المنظومة الصحية في الإمارات، حيث استفاد من الرسائل التوعوية أكثر من مليون شخص.

وأشار التقرير الذي يعد الإصدار الأول للأمانة العامة للمجلس إلى توقيع الأمانة العامة والإدارات لأكثر من 30 شراكة استراتيجية مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تحديد مجموع القضايا الأسرية من وجهة نظر مجتمعية، مثلت نتائج لاستطلاعات الرأي التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس على مستوى ذوي العلاقة والاختصاص والمجتمع المدني.

وقالت الدكتورة خولة الملا الأمين العام للمجلس: «تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفكر سموه النير أن التحديات تخلق الفرص»، مؤكدة أن هذه الإنجازات التي حققها المجلس وإداراته خلال العام 2020 ما كانت لتتحقق لولا المتابعة الحثيثة ورؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ودعمها المتواصل.

14 ألف مستفيد

وأكدت موضي الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، أن الإدارة نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 14 ألف مستفيد فمن خلال حملة (الوطن أسرة)، في حين حصل أكثر من 800 مستفيد على الاستشارات في إدارة الإرشاد الأسري، والعديد من الجهات الموقعة على وثيقة التلاحم الأسري، وتقديم أكثر من 20 مبادرة رئيسية على مستوى التنظيم والعمليات والقدرات المؤسسية.

65 ألف مستفيد

من جانبها، أشارت صالحة غابش المديرة العامة للمكتب الثقافي والإعلامي إلى أن المكتب نجح خلال العام الماضي في إيصال رسائله إلى أكثر من 65 ألف مستفيد، كما قدم نحو 25 مبادرة مختلفة.