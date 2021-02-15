حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه و مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود ..داعياً الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام الصبر و السلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.