«انتقال سلس» للعاملين بالمدارس الحكومية لـ«مؤسسة الإمارات»

قالت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن جميع العاملين في المدارس الحكومية من معلمين وكوادر إدارية وتشغيلية سينتقلون للعمل تحت مظلة المؤسسة كونها الجهة المسؤولة عن العمليات التشغيلية المرتبطة بالمدارس الحكومية في جميع أنحاء الدولة.

وأكدت أنه تمّ نقل عقود الموظفين، كما هي بجميع مخصصاتهم المالية والدرجة الوظيفية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن تصدر لهم عقودا جديدة باسم المؤسسة بعد انتهاء عقودهم الحالية.

كما سيتابع الموظفون من غير المواطنين عملهم وفق تأشيرة الإقامة الحالية لغاية انتهاء مدتها ونقلها عند التجديد إلى مؤسسة الإمارات. ويتألف فريق عمل المؤسسة من 69 جنسية مختلفة، 70 في المئة منهم من النساء.

وقالت المؤسسة في الدليل التعريفي الخاص بموظفيها، إنها ستعمل على إعداد الموظفين لمساعدتهم على الانضمام بسلاسة إلى بيئة عمل المؤسسة الجديدة لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتة إلى أن العاملين في المدارس الحكومية لن تتغير مهامهم حتى نهاية العام الأكاديمي الجاري حرصاً على سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلبة. كما أنها خصصت قائد فريق انتقالي من الوزارة إلى المؤسسة في كل إدارة.

ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة الذي وصفته «بالبيت الثاني» للموظفين في ديوان الوزارة في دبي، بالإضافة إلى خمس مكاتب منتشرة في أنحاء الدولة هي مركز تدريب المعلمين في عجمان، ومبنى مدينة خليفة في أبوظبي، ومبنى المنطقة التعليمية في العين والشرقية ورأس الخيمة.

وأوضحت أن قرار إنشاء مؤسسة الإمارات يأتي انسجاماً مع خطط الدولة المستقبلية الطموحة التي ترتكز على جودة المخرج التعليمي، وضرورة تمتعه بأفضل المعارف والمهارات لمواصلة تفرد الدولة في مختلف المجالات، إلى جانب الحاجة المتنامية للوصول إلى الميدان التربوي بطريقة فعّالة تضمن سدّ بعض الفجوات ومعالجة بعض النقاط لضمان الوصول إلى المأمول في المنظومة التعليمية.

وستتولى المؤسسة وفق صلاحيات مستقلة تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي، وتوفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة، وتطوير الاستراتيجيات وخطط عمليات التعليم والتعلّم وبرامج الرعاية الطلابية، إضافة إلى تشغيل وإدارة وإنشاء المدارس ورياض الأطفال الحكومية في جميع أنحاء إمارات الدولة. أما مهام الوزارة، فستركز على التنظيم وصياغة السياسات والتشريعات، إلى جانب إصدار التراخيص المؤسسية والمهنية، وإعداد تطوير المناهج، وضمان الجودة والرقابة على المدارس. وستكون العلاقة بين الوزارة والمؤسسة تكاملية، وتسهم في تحقيق الفصل بين العمل الإشرافي التنظيمي للوزارة والعمليات التشغيلية للمؤسسة.

وتولي المؤسسة اهتماماً كبيراً بالموظفين، إيماناً منها بضرورة تهيئة بيئة عمل سعيدة وممتعة؛ لذلك وضعت استبيان للتعرّف على هوايات الموظفين والكتب التي يحبون قراءتها والرياضة التي يفضلون ممارستها، والتغيير الذي يطمحون له في بيئة العمل.

وأوضحت للموظفين، أن كل منهم هو عضو مهم ضمن عائلة فريق المؤسسة، ودعمهم مهم خلال هذا المرحلة الانتقالية لضمان انطلاقة سلسة وناجحة، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك من خلال إيجابيتهم وتعاونهم مع الفرق المختصة وقادة الفرق الانتقالية واتباع النصائح العامة والتحلّي بقدر عالٍ من المسؤولية.

وستبقى سياسة العمل عن بعد كما هي، مع اتباع جميع التوجيهات والإرشادات الصادة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ذات الصلة.

رحلة جديدة

قالت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، في كلمتها الموجّهة إلى «أعضاء عائلة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي»، إن رحلة جديدة قد بدأت بالجهود المخلصة والخبرات المهنية التي تحظى ببالغ التقدير والاعتزاز. وقالت إن عائلة المؤسسة، وجدت لتكون عوناً وسنداً للطلبة في مختلف مراحلهم التعليمية، فهم محور العمل ورأس الأولويات، ومستقبلهم الدافع والمحرك والهدف الأسمى للمؤسسة. وأشارت أنها على ثقة بأن أعضاء المؤسسة سيكونون إضافة نوعية ستحدث الفرق المنشود في منظومة التعليم في الدولة لما يتمتعون به من إخلاص واجتهاد وأفكار خلّاقة يعوّل عليها للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

السميطي: نموذج للعمل الحكومي التربوي المتميز

قالت الدكتورة رابعة السميطي المديرة العامة للمؤسسة، إنها تتطلع إلى مساهمات الموظفين البناءة في تقديم نموذج للعمل الحكومي التربوي المتميز، قوامه الإيجابية والتعاون والتفاني في تأدية المهام المنوطة بهم. وأكدت أن كل واحد منهم يمثّل لبنة أساسية في بنيان المؤسسة ورسالتها التربوية، لافتة إلى أنها على ثقة تامة بقدرات الموظفين وما يتمتعون به من حسّ عالٍ بالمسؤولية لإنجاح رسالة المؤسسة.

