حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آل سعود الكرام الصبر و السلوان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين بوفاة صاحبة السمو الملكي الاميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز.