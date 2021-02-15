الإمارات تقدم أكثر من 31 ألف جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 31604 جرعات خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,086,835 مليون جرعة ومعدل توزيع اللقاح 51.43 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد- 19».