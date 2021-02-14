«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد أمس، كخطوة مهمة ضمن جهود نشر قيم الجامعة ورسالتها في العالم.

وذكر الدكتور خالد الظاهري، مدير الجامعة، أن الجامعة تحرص على تزويد الطلبة والخريجين بمهارات القرن الـ 21، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لضمان قدرتهم على مواصلة تعليمهم في كل وقت وحين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز جهود البحث العلمي في الدولة وغرس قيمة حب العلم والمعرفة لدى الطلبة»، مؤكداً بأن الجامعة تملك منظومة تعليمية رقمية متطورة قادرة على توفير تجربة تعليمية ذكية للطلبة، وذلك لمواكبة التطور الرقمي في المجال التعليمي وتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071.