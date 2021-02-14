«الوطني الاتحادي» يناقش غداً ثلاثة مشروعات قوانين و«المحاماة»

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم غد الثلاثاء 16 فبراير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالمصرف المركزي والشهادات العلمية والقضاء، وموضوعاً عاماً يتعلق بمهنة المحاماة.

وحسب جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية. كما يناقش موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة» وذلك من خلال ثلاثة محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة.